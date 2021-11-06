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Açık tenliyseniz o hatayı siz de yapıyor olabilirsiniz! Bunları uygulamayı hemen bırakın...

06.11.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj, kendini en çok açık tenli kişilerde öne çıkarıyor. Durum böyle olunca açık tenlilerin makyaj konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yapacakları en küçük hata bile kendini çok belli ederek kötü bir görünüme sebep olabiliyor. Ancak açık tenliyseniz korkmanıza gerek yok! Çünkü uzak durmanız gereken makyaj stillerini sizin için derledik. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Açık tenliyseniz o hatayı siz de yapıyor olabilirsiniz! Bunları uygulamayı hemen bırakın...

Makyaj, daha güzel bir görünüm için tarih boyunca en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Ancak yanlış stiller ve ürünler tercih edildiğinde kötü sonuçlara da yol açabiliyor. Özellikle açık tenliler bu konuda oldukça şanssız! Haydi, açık tenlilerin uzak durması gereken makyaj hatalarını birlikte inceleyelim!

FAZLA RENK ÇEŞİDİ KULLANMAK

Makyajınızda çok fazla renk kullanmak, açık teninizde karışık ve kötü bir görüntü ortaya çıkarabilir. Bunun yerine daha az renk kullandığınızda makyajınız cildinize daha iyi uyum sağlar ve abartılı bir görünüme sebep olmaz. Göz makyajınızda tercih edeceğiniz sıcak ve doğal tonlar size çok yakışır. Özellikle nude kahve ve kızıl far, sıcak tonlar içerdiği için daha canlı ve hoş bir görünüm sunar.

ÇOK PİGMENTLİ ÜRÜN KULLANMAK

Pigmenti fazla olan ürünler, ten ve göz makyajında kendini çok belli eder. Eğer ten renginiz açıksa pigmenti dağıtmanız zor olacağı için bu durum cildinizde abartılı bir görünüme sebep olabilir. Bunun yerine daha az pigmentli ürünleri tercih etmek işinizi kolaylaştırır ve makyajınızı daha hoş gösterir.

CİLT ALT TONUNA UYGUN OLMAYAN BRONZER KULLANMAK

Cilt alt tonuna uygun renk seçmek bütün cilt tonları için çok önemli fakat konu açık ten olunca uygun renk seçimi daha büyük bir önem taşır. Hele ki söz konusu bronzer olduğunda yanlış renk kullanmak cildin oldukça kötü görünmesine yol açabilir. Eğer siz de açık tenliyseniz büyük bir makyaj hatası yapmamak için kahverengi alt tonlu bronzerlardan kaçınmalısınız. Bunun yerine şeftaliye dönük ışıltılar içeren renkler kullanarak teninizin güzelliğini ortaya çıkarabilirsiniz.

ABARTILI ALLIK KULLANMAK

Abartılı allıklar, cildinizle bütünleşmediği için doğal olmayan bir görünüm yaratır. Bunun yerine cildinize kolayca uyum sağlayan yumuşak ve doğal tonlu allıkları tercih ettiğinizde cildiniz daha canlı bir görünüm kazanır. Özellikle açık pembe ve şeftali tonlu allıkları kullanarak makyajınızı kusursuz bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz.

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