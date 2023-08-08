Açıklamalar peş peşe geldi! O ilçelerde denize girmek yasaklandı! "Dalga boyu 2,5 metreye ulaşacak"

Silivri'de kötü hava şartlarından dolayı İlçe kaymakamlığı tarafından 8-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "8 Ağustos - 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi. Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

DALGA BOYU 2,5 METREYE ULAŞACAK

Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle ilçe genelinde denize girilmesi yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

BÜTÜN PLAJ VE SAHİLLERDE YASAKLANDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek rüzgarlı ve yağışlı hava nedeniyle yasaklandı.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün hava tahminlerinde Düzce’de yarından itibaren sıcak havanın yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıklamasının ardından Düzce’nin ve Anadolu’nun denize açılan kapısı Akçakoca ilçesinde kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 09.08.2023 günü ilçemizdeki bütün plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri rica olunur.” ifadelerine yer verildi. Alınan karar gereği can kurtaran ve güvenlik güçleri de devriye atarak denize girenlere uyarılarda bulunacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ NÖBETTE

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. (İHA-DHA)

