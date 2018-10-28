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Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Dünya tarihi gizemli olaylar, canlılar ve garipliklerle dolu. Bunların arasında kimi zaman merak uyandıran kimi zaman da korkutan fotoğraflar ve çizimler de yer alıyor. Bugüne kadar pek çok görselin sırrı aydınlatıldı ve gerçekler ortaya çıktı ancak bazıları var ki kimisi yüzyıllardır, kimisi son yıllarda hâlâ kafaları karıştırmaya devam ediyor. İşte kimse tarafından açıklanamayan gizemli ve korkutucu fotoğraflar.

22 Kasım 1963 yılında Amerikanın Dallas eyaletinde Başkan John Kennedy suikaste kurban gitti. Bu fotoğraf o günden kalma ve fotoğraftaki kadın elinde bir kamera tutuyor. Özel servisler bu kadını ne kadar bulmaya çalışsalar da başarılı olamamışlardır.

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Eski rusyadaki kadınlar gibi taktığı eşarp dolayısıyla 'Babushka Lady' olarak anılır.
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1965 Yılında Robert Le Serrec tarafından Avusturalya, Hook adası sahillerinde çekilen bu fotoğraf hakkında internette photoshop olduğu söylentileri dolaşsa da, hala hayvanbilimcilerin ilgisini çekmektedir.
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Apollo-17 mars görevi sırasında çekilen bu fotoğrafta ay yüzeyinde görülen piramitler, dünyamızda var olan piramitlerin de dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığı düşüncesini ortaya atmıştır.
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Norveçli bir fotoğrafçı tarafından 30-saniyelik bir pozlama ile çekilen bu fotoğraf bilim adamlarının çok dikkatini çekmişti. Ayrıca bu fotoğraf Hessdalen Vadisinde görüntülenen uçan cisimlerin ilki de değildi.
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2010 yılında ekstra görselleri yayınlanan ve 1928 yılında çekilen Charlie Chaplin'in 'Sirk' filmi içerisinden ünlü bir sahnedir. Sahnede bir kadının cep telefonu ile konuştuğu görülmektedir. Yönetmen George Clarke'a göre bu sahne zaman yolculuğunu kanıtlar niteliktedir.
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11 Eylül Terörist saldırısı anında fotoğrafçı Richard Drew tarafından yakalan bu kare, fotoğraftaki düşen adamın ilginç pozisyonu yüzünden çok fazla dikkat çekmiştir. Adam oldukça dik bir şekilde düşmektedir ve bu o şartlar altında neredeyse imkansızdır. Ayrıca adamın kimliği hiç bir zaman teyit edilememiştir.
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Bu fotoğraf Pekin'de 1989 darbesi sırasında çekilmiştir. Tiananmen Meydanında kimliği belirsiz bir adam yarım saat boyunca tankların önünü bu şekide kesmiştir. Bu olaydan sonra adamın kim olduğu öğrenilememiş ve akıbeti bilinmemektedir.
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1.Dünya Savaşı sırasında çatışmış Sir Goddard Tim'ine ait albümde bulunan bu ilginç fotoğrafta yuvarlak içindeki Freddie Jackson bu fotoğraftan 2 gün önce hayatını kaybetmişti. Hatta fotoğraf Freddie'nin cenazesinden sonra çekilmiştir. Olay hala anlamlandırılamamıştır.
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1960 yılında ilk defa NASA tarafından görüntülenen 'Siyah Şovalye', zaman zaman dünya çevresinde dönerken görüntülenebilmektedir. Bilim adamları bunun insan yapımı bir parça olduğunu düşünmektedir.
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1964 yılında Jim Templeton 5 yaşındaki kızının bu fotoğrafını çekti. Fotoğrafı çektikten sonra şok olan Jim, bulundukları yerde kendilerinden başka kimsenin olmadığını defalarca belirtti. Daha sonraları yapılan analizlere göre fotoğraf üzerinde hiç bir oynama olmadığı ortaya çıktı ve fotoğrafın akıbeti hala bilinmemekte.
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