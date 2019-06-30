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Açıköğretim Fakültesi ‘Yaz okulu’ kayıtları uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Açıköğretim Fakültesi ‘Yaz okulu’ kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz’a kadar uzatıldı. 3 ders sınavı hakkı olan ancak bu hakkından vazgeçerek yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 1 Temmuz’a kadar yaz okuluna kayıt yaptırabilecek.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun talep üzerine AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıt yaptıramayanlar için yeni bir fırsat anlamına gelen bu açıklama, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu.
Açıköğretim Sistemi yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Kayıtlar, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı, “Yaz Okulu Kayıt” linkinden yapılabilecek.

Yaz okulunda öğrencilerin başvurduğu bütün dersler açılacak
Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Bu durum; pasif durumdaki öğrencilerin de yaz okuluna kayıt yaptırabileceği anlamına geliyor. Bu öğrenciler herhangi bir güz veya bahar döneminde tekrar kayıt yenilediklerinde aktif öğrenci olacaklar ve yaz okulunda başarılı oldukları derslerden sorumlu olmayacaklar. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarı yıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilecekler. Yaz okulunda öğrenciler en fazla 5 ders alabilecek. Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi veya dersleri olan öğrenci, yaz okulunda bunları alabilecek. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders veya dersleri de yaz okulunda alabilecek. Üç ders sınavına giriş hakkı olan öğrencilerin yaz okuluna kayıt yaptırma hakkı bulunuyor. Fakat bu öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırdıklarında, üç ders sınav hakkından feragat etmiş sayılacaklar. Bu nedenle mezun olmak için 3 dersi kalan öğrencilerin üç ders sınavı ya da yaz okulu arasında tercih yapması gerekiyor. Bir öğrenci üç ders sınavı ve yaz okuluna aynı anda katılamayacak. Bu durumdaki öğrenciler için yaz okulu için son kayıt tarihi 1 Temmuz 2019 Pazartesi saat 09.00 olarak belirlendi.

Sınavlar 14-15 Eylül’de
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak. Sınavlar 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının her ilde yapılması planlanıyor.

Açıköğretim Fakültesi ‘Yaz okulu’ kayıtları uzatıldı

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