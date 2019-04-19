Açıköğretim Sistemi açık uçlu soruları değerlendirme toplantısı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ara sınavlarındaki açık uçlu soruların değerlendirilmesinde görev alacak öğretim elemanlarını bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlarında sorulan açık uçlu soruların değerlendirilmesinde görev alacak öğretim elemanlarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenen sınav toplantısı, Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ile birlikte Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Konaklama İşletmeciliği, Tarih, Felsefe ve İktisat lisans programları bölüm koordinatörü, üst hakem ve puanlayıcı öğretim elemanları katıldı.

Açık uçlu sınav uygulamasının altıncı kez gerçekleştirildiğini dile getiren Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Akyıldız, “Öğrencinin, çoktan seçmeli sınavlardan farklı olarak zihninde bilgiyi toparlayıp el yazısıyla soruyu cevaplaması gerekiyor. Bir üniversite öğrencisinin bilgiyi zihninde dizayn edip bunu kağıda uygun formatta yazabilmesi çok önemli bir beceri. Biz açık uçlu sorularda aslında bu beceriyi test ediyoruz. Yaptığımız toplantıda bu soruların nasıl değerlendirileceği, öğrencilerin verdikleri yanıtların nasıl ölçüleceğini ele aldık. Alanlarında uzman öğretim elemanlarımızı, daha önce standardize etmiş olduğumuz ölçütler konusunda bir kez daha bilgilendirdik.” dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde yer alan açık uçlu sınav uygulaması; Sosyoloji lisans programında Türk Sosyologları, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında Çağdaş Türk Romanları, Konaklama İşletmeciliği lisans programında Termal Spa Hizmetleri, Tarih lisans programında Hukuk Tarihi, Felsefe lisans programında Çağdaş Felsefe II ve İktisat lisans programında İktisadi Büyüme derslerinde yaklaşık 3 yıldır uygulanıyor.



