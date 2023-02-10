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Acil durumlarda asla yapmamanız gereken 4 hata! Herkes aynı hatayı yapıyor

10.02.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil durumlarda soğukkanlı olmak oldukça zor olsa da bu şekilde davranmak hayatınızı kurtarabilir. Birçok insan acil durum sırasında paniğe kapılarak farkında olmadan hayatını etkileyecek hatalar yapıyor. İşte acil durumlarda asla yapmamanız gereken 4 basit hata...

Acil durumlarda asla yapmamanız gereken 4 hata! Herkes aynı hatayı yapıyor

Acil durumlarda mantıklı olabilmek bizim ve sevdiklerimizin hayatı için büyük önem taşıyor. Ancak en duygusuz insanlar bile bu ani gelişen durumlarda mantığını kullanamayabiliyor. Acil durum doktoru Dr. John Torres, acil durumlarda yaptığımız en yaygın dört hatayı ve kaçınmamız gerekenleri açıkladı.

1- ELLERİNİZ CEBİNİZDE DOLAŞMAYIN

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İlk ipucu daha çok önleme hakkındadır, ancak yine de bir o kadar önemlidir. Acil servise başvurmanın en yaygın nedenlerinden biri düşmedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler ciddi şekilde yaralanabilir, yaşlılardan bahsetmiyorum bile. Her zaman etrafa dikkatlice bakmanın ve kışın yağmurlu ve karlı havalarda ekstra özen göstermenin temellerine ek olarak, birçok insan tek bir şeyi düşünmez: ellerini ceplerinde tutmak. Bu tabii ki üşüyen uzuvlarımızı ısıtmak için iyi bir yol ama bu şekilde düşersek önümüzde yapacak bir şey kalmaz ve başımız yaralanır.

2- ÖNCE AİLENİZİ ARAMAYIN

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Başımız belaya girdiğinde, hasta olduğumuzda, biraz güvence umuduyla partnerimizi, ebeveynlerimizi veya arkadaşlarımızı arama eğilimindeyiz. Ancak genellikle doktor değillerdir, bu nedenle gerçek yardım sağlayamazlar. Acil bir durumda zaman en büyük düşmanımızdır. O yüzden heba etmeyelim, yanımızda biri hastalanırsa ya da bize bir şey olursa önce ambulansı ararız. Aile ancak bundan sonra takip edebilir.

3- YARALIYI HASTANEYE GÖTÜRMEYİN

Filmlerde, ana karakterin bu işlemden sihirli bir şekilde kurtulan yanmış, kanayan, uzuvları kırılan kurbanı kucağında nasıl hastaneye taşıdığını sık sık görürüz . Ancak gerçek hayatta ambulans beklemektense araba ile hastaneye götürmek daha hızlı bir çözüm gibi görünebilir, aslında sakin kalmaya daha çok yardımcı olur. Spesifik yaralanmaya bağlı olarak, bir hastayı taşımak özellikle tehlikeli olabilir ve sağlık görevlileri , birini kaldırmak şöyle dursun, onu ne zaman ve nasıl hareket ettireceğini bilen eğitimli profesyonellerdir. Ve kendimizi kötü hissediyorsak , direksiyona geçmek olabilecek en kötü fikirdir.

4- ÖNEMLİ ALETLERİ EVDE BIRAKMAYIN

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Rol yapmaktan hoşlanmayız ve hayatımızı her zaman en kötüsünü bekleyerek yaşamak zorunda değiliz. Yine de, birkaç şeyi yanımızda bulundurmaktan zarar gelmez. Cep telefonu şarj cihazları genellikle evde kalır, ancak hastanede kalırsak kesinlikle onlara ihtiyacımız olur. Düzenli olarak alınan ilaçlar, astım tüpleri en az bir doz olacak şekilde her zaman yanımızda olmalıdır . Acil bir durumda haberdar olunacak aile bireyinin adını telefonunuza kaydedin ve telefonunuzun acil arama kısmına alın. Belgelerimizi her zaman çantamızda veya cebimizde bulundurmalıyız ve diyabet gibi kronik bir hastalıkla uğraşıyor olsak bile bunu dayanıklı malzemeden yapılmış çeşitli uyarı bileklikleri ile belirtebiliriz, bu nedenle kendimize dikkat ettiğimizde daha çabuk iyileşmenize yardımcı olabilirler .

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