Acil durumlarda saçlarınızı anında şekillendirebileceğiniz en iyi wax modelleri

Bir türlü uslanmak bilmeyen saçlarınız için belki de kullanmadığınız ürün kalmadı. Spreyler, köpükler, jöleler derken saçlarınızı şekillendirmeye yarayacak ve aklınıza gelen bütün yöntemleri denediniz. Peki, size birbirinden etkili wax çeşitleri sunsak ve saç yapınıza hangi wax daha iyi gelecek, seçimi size bıraksak, ne dersiniz? Araştırmaya başladığınızda binbir çeşit wax olduğunu fark edeceksiniz. Neyse ki sizin için bir araştırma yaptık! Aşağıdaki ürünleri incelediğinizde sizin için en iyi wax hangisi, buna rahatça karar vermiş olacaksınız.

Stilimden taviz vermek bana göre değil diyenler buraya

Aklımıza düşen "Wax nedir?" ve "Wax ne işe yarar?" sorularına varlığıyla tek başına cevap olabilecek mükemmel bir wax önerisi ile başlamak istiyoruz. Saçlarımızı şekillendirirken faydalandığımız ürünler arasında olan wax için kısaca, son dönemde yaygın şekilde kullanılmaya başlayan bir saç şekillendirme ürünü diyebiliriz. Bir zamanların parlayan yıldızı jölenin popülerliğini sarsması çok sürmedi çünkü hem kullanımı daha pratik hem de saçlarda kalıntı bırakmadan ve çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Tıpkı Dax Wave and Groom Yoğun Tutucu Saç Şekillendirici Wax gibi. Kremsi formda ve balmumu kıvamında kalın bir dokusu olan bu wax, oldukça güçlü bir tutuşa sahip.

Her daim şık bir görünüm kazanmak çok kolay

İster dağıtın saçlarınızı, ister oldukça muntazam ve derli toplu bir tarzınız olsun, wax her şekilde sizin ihtiyaçlarınızı karşılar ve arzu ettiğiniz görünüme kavuşturur. Waxlar üretilirken kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre içerikleri değişkenlik gösterir. Dolayısıyla saç yapınızı iyi tanımanız wax çeşitleri arasında seçim yaparken işinizi kolaylaştırır. Yani, aklınızda "Hangi waxı kullanmalıyım?" gibi bir soru varsa, göz önünde bulundurmanız gereken ilk faktör saçınızın yapısı olmalı. Neyse ki ünlü kozmetik markası L'Oreal Paris'in L'Oreal Homme Güçlü Mat Wax'ı her saç yapısına uygun biçimde formüle edildi.

En iyi wax markası ile en havalı saçlara sahip olacaksınız

Saçlarınız ince mi yoksa kalın telli mi, çabuk mu kabarır veya elektriklenme problemi mi yaşatır? Bu gibi sorulara hiç takılmadan gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün var sırada: Schwarzkopf markasının Osis+ serisine ait üretimlerinden olan Osis Flexwax Ultra Güçlü Krem Wax. Bu ürün sayesinde saçlarınızı hiç yağlandırmadan şekillendirebilirsiniz. Özel ve titiz çalışmalarla kendine has olarak elde edilen karışımı ve saçta ağırlık yapmayan formülü sayesinde saçlarınızı yeniden ve yeniden şekillendirebilirsiniz. Osis Flexwax Ultra Güçlü Krem Wax, parlak bir bitişe sahip ve özellikle geceleri dışarı çıktığınızda oldukça şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ürünü, saçlarınızı yıkadığınız zaman kolayca arındırabilirsiniz.

Mat wax çeşitleri içinde sizi memnun edecek en güzel seçenek

Toni & Guy markasının saç şekillendirme üzerine sizi memnun etmeyecek bir ürünü olduğunu zannetmiyoruz. Dolayısıyla cevabını bulmaya çalıştığımız "En iyi wax hangisi?" sorusuna bu markaya ait efsane bir wax önerisi sunuyoruz: Toni & Guy Men Doğal ve Mat Görünüm Veren Şekillendirici Wax. Güçlü formülü ve yumuşak dokusuyla saçlarınıza hem şık hem de fazla uğraşılmamış bir hava katar. Hem kuru hem de ıslak saçlarınıza uygulayabileceğiniz gibi günün her saatinde de stilinize uyarlayabileceğiniz, kullanımı oldukça rahat bu ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Hafızaları zorlayalım: Daha önce pudra wax kullandınız mı?

Eğer değişime açık bir insansanız ve yenilikçi karakterinizi saçlarınızla da bir kimlik gibi yansıtmak istiyorsanız, size önereceğimiz harika bir wax çeşidi var. Dorsh Styling Saç Şekillendirici Pudra Wax, waxın kremsi ve yapışkan dokusunun aksine, kullanımı fazlasıyla kolaylaştıran pudra forma sahip. Farklı saç stilleri yaratmak istediğinizde bu eşsiz ürünle saçlarınıza hacim kazandırabilirsiniz. Mat bir bitiş sunan Dorsh Styling Pudra Wax'ı saçlarınıza ne kadar çok uygularsanız, tutuculuğu da o kadar artar. Kendi isteğinize göre ve özgürce saçınızı şekillendirebilirsiniz. Ayrıca yapış yapış bir hissiyat yaratmaz, saçın yüzeyinde de kalmaz ve saçınızı yıkadığınızda kalıntı bırakmaz.

Doğallıktan ödün vermiyorsanız tutuş gücü daha zayıf waxları tercih edin

Tarzınızda daha casual bir hava yakalamanın peşindeyseniz, parlak saç ürünleri yerine mat waxları tercih edeceğinizi tahmin etmek o kadar da zor değil. Bunun yanı sıra saçlarınızda doğal ve biraz dağılmış bir tarz görmek hoşunuza gidiyorsa, tutuş gücünün daha zayıf olduğu mat wax çeşitleri arasından seçim yapmanız daha uygun olur. Tıpkı Urban Care markasının Style Guide Matte Aqua Wax ürünü gibi! Bu waxın esnek tutuculuğu sayesinde saçınızda arzu ettiğiniz doğallığı yakalayabileceksiniz.

Wax seçerken de organik ürünlerden şaşmayanlar için en iyi wax hangisi?

Kişisel görünüme önem verdiğiniz için saç şekillendirme ürünlerini kullanıyorsunuz. Saç yapınızı biliyorsunuz, esnek veya güçlü bir tutuş istediğinizi de biliyorsunuz, wax ne işe yarar zaten çözdünüz. Peki, organik ürün kullanmaktan taviz vermeyen biriyseniz hangi wax sizin için daha iyi olacak? Cevabı elbette Cosmo Code Sülfatsız Doğal Mat Wax. Temiz ve kuru saçınıza, vermek istediğiniz şekle göre miktarını kontrol ederek kullanabilirsiniz. Sülfatsız ve organik içeriğe sahip olduğu için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

"Gri alanda dolaşmayı severim" diyorsanız orta tutuş veren waxlar kullanın

Uzun yıllar kullansanız bile saçınıza zarar vermeyecek bir ürün arıyorsunuz ve bunun yanında "O kadar da esnek bir tutuşu olmasın, saçlarımı kalıp gibi göstermeden ve zarar vermeden şekillendirebilmemi sağlasın" mı diyorsunuz? O halde sizin için orta tutuşlu wax tavsiyeleri vermemiz gerekecek. Bunun için de kullanım miktarını dileğinize göre ayarlaması nispeten daha zor olan kremsi waxlar yerine, toz formda olanlarını denemeniz daha yerinde olur. Zira, "En iyi wax hangisi?", buna karar vermeden önce, waxın yapısının da sizin kullanım isteğinizle örtüşmesi gerek. Impala Dust It Toz Wax Orta Tutuş, tam olarak sizin ihtiyaçlarınıza ve arzularınıza yanıt verebilecek enfes bir saç ürünü.

Dünya çapında En İyi Wax Markası ödülüne layık bir ürün istiyorsanız...

Başlıkta yazanı okuyup "Bu tam da benim" diyorsanız; evet, sizi tam olarak buraya alalım! Saçlarını şekillendirmeyi takıntı haline getiren insanlar kullanmadık marka bırakmaz. İstedikleri görünüme tam anlamıyla ulaşmak için gözlerini her ürüne diker ve her defasında da başka ürünlere şans verirler. Ancak bu derece bir mükemmeliyetçiliğe sahip insanların bile hemfikir olacağı bir wax önerisi vermek istiyoruz: Tigi for Men Matte Separation Workable Wax. Adında "men" ifadesinin geçmesi hanımefendileri yanıltmasın, cinsiyetten bağımsız olarak birçok insanın memnuniyetle kullandığı bu saç şekillendirici ürünü, en iyi wax markası olmanın hakkını verecek güçte bir aday.

"Ben pratik bir insanım, kolay kullanım istiyorum" diyenlere

Fazla zamanınız yoksa ya da saçlarınızı şekillendirirken fazla uğraşmadan hoş bir görünüm yaratmak istiyorsanız, tabii ki sizler için de güzel bir wax önerisi var. Dünya üzerinde kozmetik alanında, hem makyajda hem de saç ürünlerinde zirvelerde olan Fransız markası L'Oréal, wax çeşitleri arasında saymadan geçemeyeceğimiz markalar arasında başı çekiyor. Yüksek maliyetlerle sizi düşündürmeyecek, hatta fiyatına göre performansını oranlayınca sizi oldukça mutlu edebilecek L'Oréal Paris'in L'Oréal Studio Line Indestructible Şekillendirici Wax ürününü seneler boyu kullanmak isteyeceksiniz.

Mat görünüm ve sert tutuş, bu kadar basit!

Size sunduğumuz wax tavsiyeleri içinde ne istediğini bilen insanların fazla düşünmeden alacağı bir wax saç şekillendiricisi de var: Osmo Clay Matte Doğal Görünüm Sert Wax. Saçımızın uzunluğu ve ince telli veya kalın telli olup olmadığı gibi faktörlerin wax seçiminde ne kadar önemli olduğuna değinmiştik. Günlük kullanım için daha uygun olan ve mat bir görünüm sunan bu wax ürünü bu detayları bile göz ardı etmenizi sağlayacak nitelikte. Saç yapınızın nasıl olduğuyla fazla ilgilenmeyen ve yalnızca saçlarına verdiği şeklin uzun süre dayanıklı kalması arzusunda olan biriyseniz, bu ürünü hiç düşünmeden alabilirsiniz.

Saçları da kişilikleri gibi parlasın isteyenler için

İddialı tarzını hem giyim zevkinde hem de saçlarında yansıtmak isteyenler için parlak görünümlü bir wax önerisi var aklımızda: Frosch Egos Wax Göz Alıcı Parlaklık. Dilerseniz wax ile şekillendirdiğiniz saçınızı sprey gibi yardımcı ürünler kullanarak da, saçınıza verdiğiniz şeklin bozulma ihtimalinin önüne geçebilirsiniz. Özel formüllerle üretilen bu kaliteli ürünlerle saçlarınıza gelebilecek bütün zararları minimize edebilir; ayrıca dilediğiniz gibi estetik görünüme kavuşabilirsiniz.

