Acil numaralar 2023: Acil durum telefon numaraları listesi

2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tüm acil durumlarda aranabilecek olan telefon numaraları tek bir numara altında toplandı. Dört dilde hizmet verilen 112 numaraları acil çağrı merkezleri Yangın İhbar Hattı, Sıhhi İmdat Hattı, Jandarma İmdat Hattı, Polis İmdat Hattı, Orman Yangın İhbar Hattı, Sahil Güvenlik Hattı gibi tüm acil durum hatları yerine aranabilir hale getirildi. Acil durumlarda aranabilecek acil numaralar 2023 yılında on ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında tüm acil numara hatlarının tek bir numara altında toplanması için çalışmaların başladığı yine İç İşleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Acil durumlarda aranacak numaralar nelerdir?

Tüm acil durum numaraları tek bir numara altında toplanmadan önce her durum için ayrı bir telefon numarası vardı. Özellikle tek başına yaşayan ileri yaştaki vatandaşlar, sabit ev telefonlarının hemen yakınında bu önemli telefon numaraları listesi yer alırdı. Tek hat altında toplanmadan önce acil numaralar listesi şu şekildeydi:

Hızır Acil yardım hattı / Ambulans çağırma: 112

112 Elektrik Arıza: 186

186 Su faturası sorgulama ve su arızası bildirme: 185

185 Orman Yangınları için İhbar Hattı: 177

177 İtfaiye: 110

110 Polis İmdat: 155

155 Jandarma: 156

156 Sosyal Yardım Hattı: 144

144 Hastane / Beyaz kod: 113

113 Cenaze hizmetleri: 188

188 Zabıta / Büyükşehir Belediye Hizmetleri: 153

153 Karayolları: 159

159 Corona için danışma hattı: 184

184 TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları): 131

131 Aile içi şiddet yardımı: 183

Türkiye’deki tüm acil telefon numaraları 2021 yılı itibarıyla tek bir ihbar hattı numarasına bağlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu tarihten itibaren 112 telefon numarasını arayarak tüm acil yardım numaralarına ulaşabilmeye başladılar. Ancak eski sistemdeki acil çağrı numaraları devre dışı bırakılmadı. Örnek olarak 155 numaralı polis imdat numarası arandığında yine direkt olarak polis imdat merkezine ulaşabiliyor.

Tek bir acil durum numarasının tüm acil durumlarda aranabilme durumu olmadan önce her bir durum için farklı üç haneli acil durum numaraları aranırdı. Örnek olarak yangın durumunda iki farklı numara bulunurdu. Yangın ihbar numarası iki farklı durum için iki farklı acil durum hattına sahipti. Yangın İhbar Hattı için 110 numaralı acil durum hattı aranırken orman yangını bildirmek için aranması gereken numara 177 acil yardım çağrı hattı idi.

AFAD numarası nedir?

112 acil durum numarasının dâhil olduğu acil durum hatlarından biri de AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) hizmetidir. Türkiye’de, acil durumlara ve doğal afet kaynaklı tüm mağduriyetlere yönelik tek yetkili kurum AFAD kurumudur. Durumun aciliyetinin büyüklüğüne ya da niteliğine bağlı olarak Genel Kurmay Başkanlığı, Dış İşleri, Ulaştırma, Altyapı ya da Sağlık gibi farklı bakanlılar ya da farklı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olan bir oluşumdur.

AFAD için ortak acil yardım hattı numarası olan 112 hattı dışında bir telefon numarası daha vardır. 122 numaralı çağrı merkezi AFAD kurumuna aittir. Doğal afetlerin sonucu olarak yaşanan acil durumlarda vatandaşlar 122 numaraları acil yardım hattı aracılığı ile AFAD’a ulaşabilirler.



