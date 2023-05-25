HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Acil numaralar 2023: Acil durum telefon numaraları listesi

Acil numaralar 2023: Acil durum telefon numaraları listesi

20.05.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ülkenin yangın, elektrik ya da gaz kaçakları, güvenlik, kaza gibi hayati tehlike bulunan durumlarda aranabilmesi için acil telefon numaraları bulunur. Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bu numaraların ortak özellikleri üç haneli olması ve böylece vatandaşların hızlıca ihtiyacı olan yetkili birimlere ulaşabilmesi amacı taşır. Türkiye için de acil durumda aranabilecek telefon numaraları belli dönemlerde güncellenir ve vatandaşlara, devlete ait resmi kurumlar tarafından duyurulur.

Acil numaralar 2023: Acil durum telefon numaraları listesi

2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tüm acil durumlarda aranabilecek olan telefon numaraları tek bir numara altında toplandı. Dört dilde hizmet verilen 112 numaraları acil çağrı merkezleri Yangın İhbar Hattı, Sıhhi İmdat Hattı, Jandarma İmdat Hattı, Polis İmdat Hattı, Orman Yangın İhbar Hattı, Sahil Güvenlik Hattı gibi tüm acil durum hatları yerine aranabilir hale getirildi. Acil durumlarda aranabilecek acil numaralar 2023 yılında on ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında tüm acil numara hatlarının tek bir numara altında toplanması için çalışmaların başladığı yine İç İşleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Acil durumlarda aranacak numaralar nelerdir?

Tüm acil durum numaraları tek bir numara altında toplanmadan önce her durum için ayrı bir telefon numarası vardı. Özellikle tek başına yaşayan ileri yaştaki vatandaşlar, sabit ev telefonlarının hemen yakınında bu önemli telefon numaraları listesi yer alırdı. Tek hat altında toplanmadan önce acil numaralar listesi şu şekildeydi:

  • Hızır Acil yardım hattı / Ambulans çağırma: 112
  • Elektrik Arıza: 186
  • Su faturası sorgulama ve su arızası bildirme: 185
  • Orman Yangınları için İhbar Hattı: 177
  • İtfaiye: 110
  • Polis İmdat: 155
  • Jandarma: 156
  • Sosyal Yardım Hattı: 144
  • Hastane / Beyaz kod: 113
  • Cenaze hizmetleri: 188
  • Zabıta / Büyükşehir Belediye Hizmetleri: 153
  • Karayolları: 159
  • Corona için danışma hattı: 184
  • TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları): 131
  • Aile içi şiddet yardımı: 183

Türkiye’deki tüm acil telefon numaraları 2021 yılı itibarıyla tek bir ihbar hattı numarasına bağlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu tarihten itibaren 112 telefon numarasını arayarak tüm acil yardım numaralarına ulaşabilmeye başladılar. Ancak eski sistemdeki acil çağrı numaraları devre dışı bırakılmadı. Örnek olarak 155 numaralı polis imdat numarası arandığında yine direkt olarak polis imdat merkezine ulaşabiliyor.

Tek bir acil durum numarasının tüm acil durumlarda aranabilme durumu olmadan önce her bir durum için farklı üç haneli acil durum numaraları aranırdı. Örnek olarak yangın durumunda iki farklı numara bulunurdu. Yangın ihbar numarası iki farklı durum için iki farklı acil durum hattına sahipti. Yangın İhbar Hattı için 110 numaralı acil durum hattı aranırken orman yangını bildirmek için aranması gereken numara 177 acil yardım çağrı hattı idi.

AFAD numarası nedir?

112 acil durum numarasının dâhil olduğu acil durum hatlarından biri de AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) hizmetidir. Türkiye’de, acil durumlara ve doğal afet kaynaklı tüm mağduriyetlere yönelik tek yetkili kurum AFAD kurumudur. Durumun aciliyetinin büyüklüğüne ya da niteliğine bağlı olarak Genel Kurmay Başkanlığı, Dış İşleri, Ulaştırma, Altyapı ya da Sağlık gibi farklı bakanlılar ya da farklı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olan bir oluşumdur.

AFAD için ortak acil yardım hattı numarası olan 112 hattı dışında bir telefon numarası daha vardır. 122 numaralı çağrı merkezi AFAD kurumuna aittir. Doğal afetlerin sonucu olarak yaşanan acil durumlarda vatandaşlar 122 numaraları acil yardım hattı aracılığı ile AFAD’a ulaşabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradıRuslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı
Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi acil numaralar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.