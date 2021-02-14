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Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

14.02.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşların otopsi işlemleri sürüyor. Çocukları PKK’nın elinde olan ailelerin ise kimlik tespitleri sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzey’inde gerçekleştirilen harekatta bir mağarada şehit edilmiş olarak bulunan 13 polis ve askerin otopsi işlemleri Malatya’da devam ediyor.

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Şehitlerden Malatyalı Astsubay Semih Özbey’in naaşı işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı’nda defnedilirken, aileleri tarafından kimlik tespitleri yapılan şehitlerin cenazeleri ise Şehir Mezarlığı Morguna kaldırılıyor.
Kimlikleri tespit edilen 10 şehidin naaşları Malatya Şehir Mezarlığı Morguna kaldırılırken, çocukları tespit eden aileler ise gözyaşlarına boğuldu. Terör örgütüne lanet okuyan aileler güçlükle ayakta durabildi.
Bu arada Şehit Semih Özbey’in cenaze töreninin ardından Adli Tıp Grup Başkanlığına gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak da burada bekleyen şehit ailelerine taziyede bulundu.
Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin ise Şehir Mezarlığı’ndaki cenaze işlemlerinin ardından memleketlerine yollanacağı öğrenildi. (İHA)

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