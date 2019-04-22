Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cansız bedeniyle karşılaşınca...

Olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Can Y. (27) ile Fatih Emre A. (29) bir süre önce nişanlandı. Ancak nişanlandıktan sonra çift bir türlü anlaşamadı.

Sürekli tartışan çift ayrılmaya karar verdi. Olaydan yaklaşık 10 gün önce çift ayrıldı. Daha sonra genç kız nişanlısını arayarak ortak kullandıkları motosikleti de vermek istediğini söyledi. Sevgi Can Y., Fatih Emre A.'nın evine gitti. Apartmanın önüne gelen genç kız nişanlısını telefonla arayarak "Geldim ben aşağı gel" dedi. Bunun üzerine Fatih Emre A.'da aşağı indi. Ancak apartman bahçesinde motosiklet dururken genç kızı göremedi.

Fatih Emre A. genç kızın nereye gittiğine bakarken onu apartmanın damında gördü. Genç kız hayatına son vereceğini söyledi. Fatih Emre A. onu ikna etmeye çalıştı, yapmamasını söyledi daha sonrada dama çıkmak için apartmana girdi.

Bu sırada genç kız kendini apartmanın damından aşağı bıraktı. Zemine çakılan genç kızı görenler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Fatih Emre A.'yı olay yerinden ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

'DEĞER MİYDİ KUZUM, VURUN BENİ ÖLDÜRÜN BENİ' Bu sırada genç kızın annesi Fatma Y. ve akrabaları da olayı duyarak olay yerine geldi. Anne Fatma Y. kızını görmek isteyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne kızının başında gözyaşları içinde, "Allah'ım şu mübarek günde beni yakanda yansın. Evladım niye bunu bana yaptın değer miydi kuzum. Sevgi'm gitti yetişin, benim evladım orada yatarken nasıl oturayım ben. Kuzum bunu bana niye yaptın bunların Allah'ı yok. Vurun beni de öldürün bende ölmek istiyorum" şeklinde yaktığı ağıtlar herkesi ağlattı.