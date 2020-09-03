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Acıya insan derisiyle aynı tepkiyi veren elektronik cilt geliştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Gerçeğe yakın protezler üretmeyi amaçlayan bilim insanları, acıya gerçek insan derisi gibi tepki veren elektronik bir cilt icat etti.

Acıya insan derisiyle aynı tepkiyi veren elektronik cilt geliştirildi

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden akademisyenlerin gerçekleştirdiği keşif, cildin acıya anında tepki vermesini sağlamak için elektrik sinyallerini ve insan sinirlerini kopyaladı.

Çalışmada yer alan doktora öğrencisi Ataur Rahman, prototiplere bellek hücrelerinin yerleştirildiğini ve acıya yönelik tepkiyi tetiklemekten bu hücrelerin sorumlu olduğunu belirtti.

Araştırmanın lideri Profesör Madhu Bhaskaran ise geliştirdikleri teknolojinin yeni nesil biyomedikal teknolojiler ve akıllı robotlar açısından büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.

Bhaskaran, “Cildimiz, canımızı acıtan bir şey olduğunda hızlı sinyaller göndermek üzere tasarlanmış karmaşık özelliklere sahip, vücudumuzun en büyük duyu organıdır” diye konuştu.

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