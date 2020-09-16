Açlığınızın nedeni uykusuzluk olabilir!

Yaz, deniz, güneş, tatil sezonu sona erdi. Tatil rehavetiyle birlikte bol bol tükettiğimiz lezzetli yiyecekler, hamur işleri, limonatalar, dondurmalar çoğumuzu tartıya çıktığında mutsuz etmeye başladı. “Nasıl olsa sonbahardayız, önümüz kış. Aldığım kiloları kalın kıyafetlerin ardına saklarım” diye düşünmeyin. Çünkü fazlalıklardan ne kadar çabuk kurtulursanız, kışı o kadar sağlıklı geçirirsiniz. Peki, yazın aldığımız kilolardan nasıl kurtulabiliriz? Bu sorunun cevabını DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisten İrem İmrağ veriyor.

KİLO BAŞINA GÜNLÜK 30 ML SU TÜKETİN

Kahvaltı günün şüphesiz en önemli öğünü… Bu kilo vermek isteyenler için de geçerli. Güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlamayı öneren Dyt. İrem İmrağ, bu dönemde yulaflı kahvaltıların tercih edilebileceğini söylüyor. Porsiyonları küçültmenin, yemekleri olabildiğince çok çiğneyerek yavaş tüketmenin kilo kaybına yardımcı olacağını anlatan Dyt. İrem İmrağ, şöyle devam ediyor: “Kızartma, hamur işi, bol yağlı yiyecekler, paketli ürünler ve rafine şeker içeren gıdalardan uzak durun. Günde 3 porsiyon sebze tüketmeye çalışın. Birçoğumuz meyveyi çok seviyor ve o yüzden miktarını kaçırabiliyoruz. Günde 2 porsiyon meyve tüketimini geçmemeye çalışın. Akşam yemeğinizi geç saatlere bırakmayın. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Tüketmeniz gereken su miktarını şöyle hesaplayabilirsiniz; kilo başına günlük en az 30 ml su içmelisiniz.”