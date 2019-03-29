Actor Club’tan, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle üyelerine özel balo

Sahne Tozu Tiyatrosu bünyesinde bulunan Actor Club, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir balo düzenlerken, baloya katılan çok sayıda kişi keyifli dakikalar geçirdi. Sahne Tozu Tiyatrosu bünyesinde bulunan Actor Club, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle çok sayıda tiyatrocuyu bir araya getirdi. Bir otelde düzenlenen baloda katılımcılar, gecede renkli dakikalar geçirdi. Actor Club yönetim kurulu ve Actor Club üyeleri, Dünya Tiyatro Günü kutlaması için pasta keserek, tiyatro sanatı adına iyi dileklerde bulundu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Actor Club Yönetim Kurulu Başkanı Kökten Ulaş Birant, Actor Club’un çok özel bir ekip olduğunu ifade ederek, "Aslında buradaki ekip, Actor Club; Türk tiyatrosu için belki de dünya tiyatrosu için çok özel bir deneme. Bizler bankacısından akademisyenine, avukatından, biyologuna, mühendisinden, doktoruna, memurundan amirine farklı mesleki seçimler yapmış, bu eğitimlerini tiyatro becerilerini ve tiyatro sanatının herhangi bir aşamasını geliştirmek için kullanan, çok özel bir ekibiz. Tüm Actor Club üyeleri adına bizlere, sanatı mesleğimize, mesleğimizi sanata katma fırsatı verdiği için Sahne Tozu Tiyatrosu’na ve elbette hocamız Çağlar İşgören’e teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu büyümeye en çok yine bizler şahidiz"

Açılış konuşmasının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye Actor Club’un Onursal Başkanı Çağlar İşgören davet edildi. Sahne Tozu Tiyatrosu’nun kurucusu ve Actor Club’u oluşturan Çağlar İşgören, "Bugün hepimiz için çok anlamlı bir gün. Hepinizin Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Actor Club, dünya üzerinde daha önceden kurulmuş olmayan bir yapı. Siz değerli üyelerimizin de bildiği gibi, Actor Club’ün teması şudur; bu yaşamdaki herkes aktördür, herkes rolünü oynar. Yer küreye ayağı basan herkes, iyi ya da kötü kendi rolünü gerçekleştirir. Actor Club üyeleriyle uzun yıllardır birlikteyiz. Bu yıllar içerisinde öyle bir büyüme durumu oldu ki Actor Club’te bu büyümeye en çok yine bizler şahidiz. Bu gün burada olan herkes aslında gerçekten sevgi, saygı ve sadakat içeresinde bulunan kişiler" diye konuştu.

İşgören, 27 Mart 2020 için çok büyük bir projesi olduğunu ve gerçekleştirmek için çalışmalara başladığını belirtti. Çağlar İşgören konuşmasını yaparken; Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Selçuk Yöntem’in Dünya Tiyatro Günü kutlama dileklerini de üyeler ile paylaştı.