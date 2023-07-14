MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah tarihi belli mi oldu? O iddia çok konuşuldu

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah tarihi belli mi oldu? O iddia çok konuşuldu

14.07.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Üç yıldır birlikte olan çift hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiaları ortaya çıktı. Son olarak sevgilisi Altunkaya için doğum günü organize eden Ilıcalı'nın partide evlilik teklifi ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi ise 'nikah tarihi' iddiası sosyal medyayı salladı.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın dördüncü kez nikah masasına oturacağı iddiaları olay oldu. 2018 yılında kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu bu ayrılığın ardından Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi ettiği ileri sürüldü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili hakkında bu defa 'nikah tarihi' iddiası ortaya çıktı.

acun çağla 2

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Altunkaya'nın yeni yaşını kutlayan Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum gününde evlilik teklifi ettiği iddia edildi.Altunkaya'nın parmağındaki yüzük de bu iddiaları güçlendirdi.

acun çağla

Şimdi ise ünlü çiftin Eylül ayında nikah masasına oturacağı iddiası sosyal medyayı salladı. Hatta Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah hazırlıklarına başladığı da konuşulanlar arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Avukat Leyla' için imaj değiştirdi! 'Avukat Leyla' için imaj değiştirdi!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya sosyal medya sevgilisi ele gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.