Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah tarihi belli mi oldu? O iddia çok konuşuldu

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın dördüncü kez nikah masasına oturacağı iddiaları olay oldu. 2018 yılında kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu bu ayrılığın ardından Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi ettiği ileri sürüldü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili hakkında bu defa 'nikah tarihi' iddiası ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Altunkaya'nın yeni yaşını kutlayan Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum gününde evlilik teklifi ettiği iddia edildi.Altunkaya'nın parmağındaki yüzük de bu iddiaları güçlendirdi.

Şimdi ise ünlü çiftin Eylül ayında nikah masasına oturacağı iddiası sosyal medyayı salladı. Hatta Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah hazırlıklarına başladığı da konuşulanlar arasında.



