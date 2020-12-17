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Adaçayı faydaları nelerdir? Unutkanlığa iyi geliyor - Unutkanlığa ne iyi gelir?

17.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Adaçayı faydaları nelerdir? Unutkanlığa iyi geliyor - Unutkanlığa ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Adaçayı Nedir?
  • Adaçayının Faydaları Nelerdir?
  • Adaçayı Unutkanlığa İyi Geliyor
  • Adaçayı Nasıl Tüketilir?
  • Adaçayı Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Adaçayının insan vücuduna faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok rahatsızlığın alternatif tedavi yöntemi olan adaçayının tadına ve kokusuna da bayılacaksınız...

Nane ile aynı aileye mensup olan adaçayı aromatik bir bitkidir. Sağlık ve kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılır. Sağlığa yararlı olmasıyla bilinen bu besin geçmişten günümüze pek çok farklı yöntemlerle tüketilir. Zihni güçlendirme özelliğiyle unutkanlığa da iyi gelen bu bitkinin birbirinden özel etkilerini sizler için derledik.

Adaçayı Nedir?

Adaçayı, asırlar önce olduğu gibi günümüzde de şifalı olmasıyla ünlüdür. Ballıbabagiller familyasından, yeşil renkli ve kokulu bir bitkidir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yetişir. Eski çağlarda övgü ile anılan bu bitkiye verilen değer “Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye!” dizelerine de yansımıştır.

5600’den fazla türü bulunan bitki ilaç ve kozmetik sektöründe ve sağlık problemlerinin giderilmesinde kullanılır. Halk arasında genellikle çay olarak tüketilir. K, A, C, E, B3, B6 ve B9 vitaminleri yönünden zengindir. Bunların yanı sıra potasyum, kalsiyum, çinko ve demir minerallerini içerir.

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

Doğru kullanımla sağlığa oldukça yararlıdır. Adaçayı neye iyi gelir sorusunun başlıca cevapları şu şekilde sıralanabilir:

  • Faranjit gibi boğaz hastalıklarına, bademcik iltihabına ve diş iltihabına karşı oldukça etkilidir.
  • Soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir.
  • Sinir, yorgunluk ve depresyonda rahatlatıcı etkisi vardır. Sakinleştirici ve kaygı giderici özelliği bulunur.
  • Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
  • Mantar enfeksiyonlarında etkilidir.
  • Hafızayı güçlendirmesiyle unutkanlığı önler. Beyin fonksiyonlarını geliştirmesiyle Alzheimera karşı olumlu etkileri vardır.
  • Bağışıklığı güçlendirir. Hastalık sonrası vücudun toparlanmasına yardımcı olur.
  • Hazmı kolaylaştırır. Sindirim sistemini hızlandırır.
  • Bağırsak florasını dengede tutar. İshal ve kabızlık gibi durumların yaşanmasını önler.
  • İçerdiği K vitaminiyle kemik sağlığı ve kan dolaşımına olumlu etkileri olur.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
  • Diş ve diş eti hastalıklarına karşı iyileştiricidir. Ağızdaki kötü kokuların giderilmesini sağlar.
  • Östrojen hormonu içerir. Menopoz dönemindeki şikayetleri azaltır. Menopoz döneminde birtakım hormonal bozukluklar meydana gelir. Bu durumun vücutta aşırı terleme, sıcak basma ve sinir gibi etkileri oluşur. Adaçayı bu gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.
  • Adaçayı yağı saç diplerine sürülmesi halinde deriyi besler ve kepeği önler.
  • Romatizma ve eklem ağrılarını yatıştırıcı olması da adaçayı etkileri arasındadır.

Peki adaçayı zayıflatır mı? Mucizevi etkileri olan bu bitkinin tok tutucu, yağ yakıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özelliği sayesinde düzenli bir diyete eklenen adaçayı zayıflamayı da kolaylaştırır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar. Yemeklerden sonra içeceğiniz bir fincan adaçayı sindirim sisteminizi hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur. Siz de diyet listenize bu faydalı bitkiyi eklemeyi unutmayın.

Adaçayı Unutkanlığa İyi Geliyor

Latince adı “Salvia Officinalis” olan bitki “iyileşmek” anlamına gelen “salvere” kelimesinden türetilmiştir. Her mevsim yetişebilen adaçayı geçmişten günümüze pek çok alternatif tıp alanında kullanılmıştır. Adaçayı ne işe yarar sorusunun en önemli cevaplarından biri hafızayı güçlendirmesidir. Sinir sistemini destekleyerek beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Zihni temizler. Alzheimer, unutkanlık ve odaklanma problemleri gibi durumların yaşanmasını önler. Yapılan araştırmalarda adaçayı yağının içeriğinde bulunan asetilkolinesteraz maddesinin Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarla aynı etkiyi gösterdiği ve Alzheimerı tetikleyen enzimi önlediği görülmüştür.

Adaçayı Nasıl Tüketilir?

Adaçayı nasıl yapılır gibi sorularınız olabilir. Çay, gargara ve tütsü gibi çeşitli yöntemlerle yarar sağlamak mümkün. Fakat en yaygın olanı çayını yapmaktır.

Peki adaçayı nasıl demlenir? Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı ufalanmış adaçayı veya 3-4 yaprak adaçayı koyup 5 dakika demlenmesini bekleyin. Daha uzun süre bekletirseniz çayınız acılaşacaktır. Çayı süzdükten sonra bal ve limonla tatlandırabilirsiniz. Aynı karışımı gün içinde iki kez gargara olarak kullanabilir ve boğaz ağrılarınızı giderebilirsiniz.

Adaçayı yakmak da tütsü olarak kullanma yöntemidir. Toprak veya cam bir kap içinde birkaç dal adaçayı yakıp, 1-2 saniye bekledikten sonra söndürebilirsiniz. Bu sayede ortamın havasına karışan koku sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etki yaratır. Yağı ise eklem ağrılarında ağrıyan bölgeye ya da ciltte oluşan mantara uygulanabilir.

Adaçayı Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Adaçayı faydası olduğu kadar zararları da olan bir besindir. Fazla miktarda kullanılmasından tutun hiç kullanmaması gereken alanlara kadar birçok dikkat edilmesi gereken etkisi mevcuttur. Her besinde olduğu gibi bu besini de bilinçli bir şekilde, adaçayı faydaları ve zararlarını göz önünde bulundurarak tüketmek en doğrusudur. Aksi takdirde istenmeyen sağlık sorunlarına yaşayabilirsiniz.

Başlıca adaçayı zararları şu şekilde sıralanabilir:

  • Her şeyin fazlasının zarar olacağı bilinir. Bu bitkinin fazla tüketilmesi sonucunda da içeriğindeki thujone kimyasalı vücutta zehir etkisi yaratabiliyor.
  • Bazı bünyelerde alerjik etki gösterilebilir, kullanmadan önce doktora danışılması önerilir.
  • Çayının günde 2-3 fincandan fazla tüketilmesi de sağlık açısından zararlıdır.
  • İçeriğindeki östrojen hormonu nedeniyle kadınlarda armut tipi vücuda, erkeklerde ise göğüslerde büyümeye sebep olabilir.
  • Gebelik döneminde tüketilmesi durumunda anne sütü ve emzirmeye olumsuz etkileri olabiliyor.
  • Düşük tansiyon rahatsızlığına sahip olanların sık sık tüketmesi tavsiye edilmiyor.
  • Diyabet hastalarının tüketmesi tavsiye edilmiyor.
  • Sürekli ilaç tedavisi görenlerin de kullanması önerilmiyor.
  • Aşırı miktarda kullanılması kan basıncını yükseltiyor, karaciğer ve sinir sistemini olumsuz etkiliyor.
  • 6 yaşından küçük çocukların içmesi sakıncalıdır.
  • Diyabet ve Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte tüketilmemelidir.
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