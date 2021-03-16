Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi? Saraçoğlu açıkladı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı bir açıklamada koronavirüse karşı dayanıklı olmak ve korunmak için yalnızca vitamin desteğinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda sağlıklı beslenmenin de çok önemli olduğunu hatırlattı. Saraçoğlu'nun adaçayı ve ebegümeci çayının faydalarından söz etmesinin ardından vatandaşlar adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki adaçayı ve ebegümeci nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi?

ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Adaçayı ve ebegümeci çayının koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Adaçayı ve ebegümeci hem tedavi edicidir hem de önleyici ve koruyucudur. Bu konudaki kanıt ise Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan laboratuvarında yapılan çalışmadır. Adaçayı hem virüsün replikaz enzimini inhibe ediyor hem de onu yok ediyor. Biz beş kimyacı adaçayı ve ebegümeci karşımının in-silico çalışmasını yaptık ve gördük ki adaçayı ve ebegümecini karıştırdığınız zaman 2 misli daha etkili oluyor. Bu zaten biliniyordu bu çalışma ile kanıtlanmış oldu." şeklinde konuştu.