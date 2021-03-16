HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi? Saraçoğlu açıkladı

Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi? Saraçoğlu açıkladı

16.03.2021 16:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi? Saraçoğlu açıkladı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada koronavirüse karşı vücudu koruyup dayanıklı olmak için sadece vitamin desteği almanın yeterli olmayacağını, aynı zamanda sağlıklı beslenmenin de büyük bir önem taşıdığını açıkladı. Saraçoğlu'nun adaçayı ve ebegümeci çayının faydalarından bahsetmesi sonrası vatandaşlar adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte adaçayı ve ebegümeci nasıl yapılır, tarifi...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı bir açıklamada koronavirüse karşı dayanıklı olmak ve korunmak için yalnızca vitamin desteğinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda sağlıklı beslenmenin de çok önemli olduğunu hatırlattı. Saraçoğlu'nun adaçayı ve ebegümeci çayının faydalarından söz etmesinin ardından vatandaşlar adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki adaçayı ve ebegümeci nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi?

ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Adaçayı ve ebegümeci çayının koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Adaçayı ve ebegümeci hem tedavi edicidir hem de önleyici ve koruyucudur. Bu konudaki kanıt ise Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan laboratuvarında yapılan çalışmadır. Adaçayı hem virüsün replikaz enzimini inhibe ediyor hem de onu yok ediyor. Biz beş kimyacı adaçayı ve ebegümeci karşımının in-silico çalışmasını yaptık ve gördük ki adaçayı ve ebegümecini karıştırdığınız zaman 2 misli daha etkili oluyor. Bu zaten biliniyordu bu çalışma ile kanıtlanmış oldu." şeklinde konuştu.

ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Adaçayı bitki çayı hazırlamak için 200 ml suya 1 ila 1,5 gr kurutulmuş adaçayı yaprağı ekleyin. Bunlar eczanelerden, şifalı bitkilerden ve bazı organik mağazalardan satın alınabilir. Suyu kaynatın ve adaçayı yapraklarının üzerine ekleyin. Etken maddelerin çıkmaması için üzerini örtün ve on dakika kadar demlenmeye bırakın.

Adaçayı çayı, özellikle boğaz ağrısı için gargara olarak ya da aşırı terleme için ayak banyosu olarak da kullanılabilir. Bu durumda 1 litre suya 5-8 gr adaçayı yaprağı ekleyin ve ayaklarınızı yaklaşık 20 dakika hazırladığınız ılık suda bekletin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Doktorun gözünden Covid-19 savaşçılarıDoktorun gözünden Covid-19 savaşçıları
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

Diyabet göz sağlığını da bozuyor! Öyle riskleri var ki...

Diyabet göz sağlığını da bozuyor! Öyle riskleri var ki...

Kabızlık tedavisinde akupunktur yöntemi

Bu yöntem kabızlığı yok ediyor

Libidoyu artıran yiyeceklere yenileri eklendi! O yiyecek testis anlamına geliyormuş

Libidoyu artıran yiyeceklere yenileri eklendi!

Yürüyüşe çıkarken zaman aralığına dikkat! Kalp kriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz

Zaman aralığına dikkat! Kalp kriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz

Uykusuz kalmanızın nedeni bu alışkanlıklarınız olabilir!

Dikkat! 20 dakikadan fazla süre geçtiyse…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.