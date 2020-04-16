HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 23:22 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıtFatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt
Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gamze pala

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu

Diyanet'ten Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu

Ankara'da koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave kararlar

Ankara'da 'koronavirüs' için ek tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi! İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı: Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 303 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.