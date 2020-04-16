Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum.



Mekanı cennet olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 16, 2020



