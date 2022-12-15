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Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu yorumu: Kesinleşmiş bir hapis kararı yok

15.12.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak'' ifadelerini kullandı. Bozdağ ayrıca, "Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını vicdani bir kanaatle oluştururlar, ona göre karar verirler. Hiçbir makam, kişi ya da kurum hakimlere emir veya talimat veremez'' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu yorumu: Kesinleşmiş bir hapis kararı yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen kararı değerlendirdi.

''KESİNLEŞMİŞ HAPİS VE SİYASİ YASAK YOK''

Bakan Bozdağ, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak'' ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MAKAM, KİŞİ YA DA KURUM HAKİMLERE TALİMAT VEREMEZ"

Bozdağ, "Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını vicdani bir kanaatle oluştururlar, ona göre karar verirler. Hiçbir makam, kişi ya da kurum hakimlere emir veya talimat veremez, genelge gönderemez. Yargı yetkisi bağımsız hakimler ve mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirmeler yapılıyor. Yargılama yapılırken muhatapların statüsüne göre bir yargılama yapılmaz. Hukuk önünde herkes eşittir. Yargı konuma bakmadan, kanuna delile, dosyaya bakarak vicdani kanaatle hükmünü oluşturur ve ona göre kararını açıklar" dedi.

''ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI BİZİM CEZA KANUNUMUZDA SUÇ''

Bozdağ ayrıca çocuğun cinsel istismarı konusuna da değinerek, ''Çocukların cinsel istismarı bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir''dedi.


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