Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan bile daha değerli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. Bakan Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve diğer katılımcılarla birlikte stantları gezerek yarışmacılarla sohbet etti.

EN BÜYÜK ZENLİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN GENÇLİĞİ

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençlik olduğunu ifade eden Bakan Gül "Burada çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Gururumuz Teknofest etkinlikleri. Türkiye’nin geleceği olan gençlerin, bu anlamdaki yeteneklerini keşfetmek de çok önemli. Petrol, doğal gaz onlardan daha değerli. En büyük zenginliğimiz Türkiye’nin gençliği, onların hayalleri. Bugün tüm Bayraktar ailesi, 3T Vakfı, bu arkadaşlarımızın hayallerini keşfediyor. Bunların gelecek kurgularını somutlaştırmak için çok önemli bir çaba ortaya koyuyorlar. Arkadaşlarımızın Türkiye'ye ve teknolojiye dair çok güzel ufukları ve hayalleri var. Burada Türkiye'nin her tarafından katılan takımlar var. Bizim için çok büyük bir övünç kaynağı oldu. Gaziantep'te olması da ayrı bir gurur. Yani sadece belirli bir kesim buraya katılmıyor. Toplumun her kesiminden, Türkiye'nin her yerinden genç beyinler burada. İstanbul'daki bir genç de Van'daki bir genç de Trabzon'daki bir genç de bu yarışmaya katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat eşitliği var" dedi.