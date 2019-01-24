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Adalet Bakanı Gül'den "Ayşen Gruda" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 03:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Sinema ve tiyatromuzun güzide isimlerinden Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dilerim"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 74 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Gül, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Abdulhamit Gül, "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatromuzun güzide isimlerinden Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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