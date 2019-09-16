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Adalet Bakanının istifasını isteyen muhalif lider saçını kazıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Özgürlük Partisinin Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn, Adalet Bakanı Ço Kuk'a istifa çağrısında bulunarak saçını sıfıra vurdurdu

SEUL (AA) - Güney Kore'de ana muhalefet partisi lideri, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Ço Kuk'un istifası talebiyle saçını sıfıra vurdurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Özgürlük Partisinin (LKP) Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn, Adalet Bakanı Ço'ya istifa çağrısında bulunarak başkent Seul'de devlet başkanlığı binası önünde bir diğer parti üyesine saçını kazıttı.

Hwang, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, kamuoyunun, savcılığın ailesi hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma yürüttüğü Adalet Bakanı Ço'yu görevden alması yönündeki çağrısını duymazdan gelmemesi gerektiğini söyledi.

Muhalif lider Hwang, "Bakan Ço, görevinden kendi isteğiyle ayrılmalı ve savcılığın soruşturmasıyla yüzleşmelidir." ifadesini kullandı.

LKP'nin kadın milletvekilleri ve bağımsız vekil Lee Un-ju da geçen haftalarda Ço'nun görevden alınması talebiyle saçlarını sıfıra vurdurmuştu.

Moon, ailesi hakkındaki savcılık soruşturmasına rağmen geçen hafta Ço'yu adalet bakanlığına atamıştı.

Ço Kuk'un, ay başında adalet bakanlığına adaylık süreci sırasında düzenlediği basın toplantısı 11 saat sürmüştü.

Ço, toplantıda, kız kardeşine eğitim hayatı sırasında abisinin devreye girmesiyle ayrıcalıklı davranıldığı, ailesinin yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı ve oğlunun asker kaçağı olduğu iddialarına yanıt vermişti.

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