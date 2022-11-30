Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 406 personel alınacak!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 30 Kasım Çarşamba günü birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru 5 Aralık'ta başlayacak, 16 Aralık'ta ise sona erecek.

Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'den yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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