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  4. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir."

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir."

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir."

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