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Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni personel

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak - En fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak, bunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve bin 169 personelle mübaşirlik takip edecek - Açılacak kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar devam edecek

Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak.

Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak.

Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.

Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek.

Adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen atamalara ilişkin detaylı bilgi Bakanlığın internet sitesinden edinilebilecek.

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