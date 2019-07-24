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"Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir kitabında yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

Srebrenitsa'daki soykırımın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden Hatice Mehmedovic için Hırvat şair Mile Stojic'in yazdığı "Hatice" isimli şiir, aralarında Türkçenin de bulunduğu 19 dile tercüme edilerek kitaplaştırıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna savaşının kapanmayan yarası Srebrenitsa soykırımında eşi ve iki oğlunu kaybeden Hatice Mehmedovic için yazılan "Hatice" isimli şiir, aralarında Türkçenin de bulunduğu 19 dile tercüme edilerek kitaplaştırıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa ve civarında 1995 yılının temmuz ayında yapılan soykırımda eşi ile iki oğlunu kaybeden ve soykırımın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden "adalet savaşçısı" Boşnak annenin adı şiir kitabında yaşatılacak.

Hırvat şair Mile Stojic'in kaleme aldığı şiir kitabının tanıtımı için başkent Saraybosna'da düzenlenen programa katılanlar, şiirin Boşnakça, Arapça, İngilizce ve Almanca tercümelerini de dinleme imkanı bulurken, salonu dolduranlar duygusal anlar yaşadı.

Şiiri kaleme alan Stojic, Hatice Mehmedovic henüz hayattayken yazdığı bu şiiri, o öldükten sonra sosyal medya hesabında paylaştığını anlatarak, tercümelerin ise gönüllüler tarafından kendisine gönderildiğini ifade etti.

Kitabın, şiirin orijinali ve tercümelerinden oluştuğunu aktaran Stojic, Srebrenitsa annelerinin son çeyrek asırda Bosnalı siyasetçilerden daha büyük adımlar attıklarını vurguladı.

Şiirin Boşnakçasını okuyan oyuncu Hasija Boric de Boşnaklara yönelik saldırıların "soykırım" olarak kabul edilmesini Srebrenitsa annelerine borçlu olduklarını belirterek, ülkedeki sanatçılara eserlerinde soykırım konusunu işleme çağrısında bulundu.

Soykırım'ın sadece Srebrenitsa'da yapılmadığına dikkati çeken Boric, "Radovan Karadzic çıkıp da bir milletin yok olacağını söylüyorsa, bunun soykırım olduğunu anlamak için hukukçu olmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Şiirin Arapçasını okuyan Boşnak akademisyen Enes Karic ise şiirde "Hatice" ve "boşluk" kelimelerinin tekrarlandığına işaret ederek, "Boş bir kalp, boş bir Bosna, boş umutlar. Bu muhteşem bir şiir." ifadelerini kullandı.

- Hatice Mehmedovic kimdir?

Soykırımda eşi Abdulah (44) ile iki oğlu Almir (18) ve Azmir'in (21) yanı sıra çok sayıda yakın akrabasını da kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden biri olmuştu.

Soykırımın ardından 23 yıl boyunca yorulmadan adalet mücadelesi veren Mehmedovic'in, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleri herkesin hafızasına kazınmıştı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı uzun yıllar olarak görev yapan Mehmedovic, 22 Temmuz 2018'de kanser tedavisi gördüğü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir hastanede 66 yaşında yaşamını yitirmişti.

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