"Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir kitabında yaşatılacak

SARAYBOSNA (AA) - Bosna savaşının kapanmayan yarası Srebrenitsa soykırımında eşi ve iki oğlunu kaybeden Hatice Mehmedovic için yazılan "Hatice" isimli şiir, aralarında Türkçenin de bulunduğu 19 dile tercüme edilerek kitaplaştırıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa ve civarında 1995 yılının temmuz ayında yapılan soykırımda eşi ile iki oğlunu kaybeden ve soykırımın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden "adalet savaşçısı" Boşnak annenin adı şiir kitabında yaşatılacak.

Hırvat şair Mile Stojic'in kaleme aldığı şiir kitabının tanıtımı için başkent Saraybosna'da düzenlenen programa katılanlar, şiirin Boşnakça, Arapça, İngilizce ve Almanca tercümelerini de dinleme imkanı bulurken, salonu dolduranlar duygusal anlar yaşadı.

Şiiri kaleme alan Stojic, Hatice Mehmedovic henüz hayattayken yazdığı bu şiiri, o öldükten sonra sosyal medya hesabında paylaştığını anlatarak, tercümelerin ise gönüllüler tarafından kendisine gönderildiğini ifade etti.

Kitabın, şiirin orijinali ve tercümelerinden oluştuğunu aktaran Stojic, Srebrenitsa annelerinin son çeyrek asırda Bosnalı siyasetçilerden daha büyük adımlar attıklarını vurguladı.