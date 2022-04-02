Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ADANA, ADIYAMAN VE AFYONKARAHİSAR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

ADANA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ADIYAMAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AFYONKARAHİSAR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



