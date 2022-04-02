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  4. Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

02.04.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı sebebiyle Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar'ın iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar, imsak ve sahur saatleri bilgisini paylaştı. Peki Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ADANA, ADIYAMAN VE AFYONKARAHİSAR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana, Adıyaman ve Afyonkarahisar'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

ADANA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ADIYAMAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AFYONKARAHİSAR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Adana Adıyaman Afyonkarahisar
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