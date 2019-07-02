Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nde, bazı çalışanların görevlerine son verildiğine dair iddialara yanıt olarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bir takım basın yayın organlarına “Onlar bankamatik memuruydu” şeklinde demeç verdiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddia edildiği gibi gazeteci Esra Boğazlıyan’a, ya da bir başka basın mensubuna, veya herhangi bir basın yayın kuruluşuna konuyla ilgili açıklamada bulunmamıştır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte, belediye çalışanlarıyla ilgili tasarruf konusunda gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaktır” denildi.

Kaynak: İHA

