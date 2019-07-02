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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın işten çıkarmalarla ilgili bazı yayın organlarında yer alan "Onlar bankamatik memuruydu" ifadelerinin kendisine ait olmadığını açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nde, bazı çalışanların görevlerine son verildiğine dair iddialara yanıt olarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bir takım basın yayın organlarına “Onlar bankamatik memuruydu” şeklinde demeç verdiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddia edildiği gibi gazeteci Esra Boğazlıyan’a, ya da bir başka basın mensubuna, veya herhangi bir basın yayın kuruluşuna konuyla ilgili açıklamada bulunmamıştır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte, belediye çalışanlarıyla ilgili tasarruf konusunda gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaktır” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar

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