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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Karalar mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

Zeydan Karalar: - "Daha önce diğer siyasi partilere oy vermiş insanlar bizi destekledi ki CHP'nin 2014'te aldığı yüzde 25 oy neredeyse yüzde 55'e dayandı"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

Karalar'a, Adana Adliyesi'nde düzenlenen törende mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Yenidünya verdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Karalar, buradaki törende, görevi Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den devraldı.

Sözlü, çiçek sunduğu Karalar'ın başarılı olması temennisinde bulundu, belediyenin borçları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Karalar da Sözlü'ye çiçek verdikten sonra, belediye binası önünde toplanan kalabalığa balkondan hitap etti.

Bu süreçte çok çalıştıklarını belirten Karalar, Adanalıların kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağına inandığını, bunun da gerçekleştiğini söyledi.

Karalar, 30 yıl sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok çalıştık, çok işler yaptık. Hizmet ederken de asla insan ayırmadık. Onun içindir ki Adana burada. Millet İttifakı'na, CHP'ye, İYİ Parti kadrolarına çok teşekkür ediyorum ama bundan önce hangi siyasal partiye oy vermiş olursa olsun, DSP'den, Demokrat Parti'den, AK Parti'den, Saadet Partisi'nden, MHP'den, HDP'den de önemli destek gördük. Daha önce diğer siyasi partilere oy vermiş insanlar bizi destekledi ki, CHP'nin 2014'te aldığı yüzde 25 oy neredeyse yüzde 55'e dayandı. Bunun içindir ki ben Adana'daki herkese teşekkür ediyorum."

Karalar, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiirini de okuduktan sonra vatandaşlara karanfil dağıttı.

Törene, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri de katıldı.

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adana Mazbata Zeydan Karalar

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