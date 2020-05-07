Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Ahmet Ataç' açıklaması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, kanser hastalığı tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Ataç isimli çocuğun annesi Z.A. ve babası H.R.A. ile ilgili yapılan adli işlemler konusunda kamuoyunu yanıltıcı haber ve paylaşımlara yer verildiği belirtildi.

'YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILMIŞTIR'



FETÖ silahlı terör örgütünün yeni yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ceza infaz kurumunda bulunan örgüt mensuplarına ve yakınlarına dağıtılması ve diğer örgütsel maksatlarla kullanılması amacıyla banka hesaplarına aktarılan paraları çektiği sırada suçüstü yakalanarak diğer şüphelilerle birlikte şüpheli Z.A.'nın da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ancak soruşturma sürecinde, Z.A. hakkında eşinin hükmen tutuklu olması ve kanser tedavisi gören küçük yaşta çocuğunun bulunması dikkate alınarak, tutuklama veya ağır bir adli kontrol talep edilmeksizin yurt dışına çıkış yasağı talebinde bulunulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince bu yönde adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca şüpheli Z.A. hakkında daha önceden FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yurt dışına çıkış yasağı kararı da ilgili mahkemece kaldırılmıştır" denildi.