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Adana'da 18 yaşındaki genç polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti! İşte mahkemede yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Adana'da 18 yaşındaki genç polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti! İşte mahkemede yaşananlar

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık polis memuru F.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Suriyeli Ali el Hemdan'ın babası müşteki Adnan el Hemdan ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

SAVUNMALARINI HAZIRLAYAMADILAR

F.K'nin avukatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle müvekkilli ile cezaevinde görüşemediklerini, savunmalarını da hazırlayamadıkları için kendilerine soru yöneltilmemesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul edip bir sonraki celseye kadar sanık polis memuru ve avukatına savunma hazırlamaları için süre verdi.

SURİYELİ GENCİN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Suriyeli gencin babası Adnan el Hemdan ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Daha sonra olayın tanıkları S.D. ve Z.Ü'nün dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Merkez Seyhan ilçesinde, 27 Nisan'da Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın (18) silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklanan şüpheli polis F.K. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. (AA)

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