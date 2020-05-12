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Adana'da 400 polisle uyuşturucu uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Adana’da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 400 polisle uygulama yaptı. Hafta boyunca sürecek uygulamada polis, giriş ve çıkışlarda durdurulan her aracı titizlikle aradı.

Adana'da 400 polisle uyuşturucu uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 400 polisin katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uygulama yapıldı. Özel harekat ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarında çelik yelek ve uzun namlulu tüfeklerle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Narkotik polisi de araçlarda arama yaparken, mahalledeki bina ve yeşil alanlar narkotik dedektör köpeği 'Marco' ile tarandı. Uygulamanın, hafta boyu süreceği öğrenildi.

(DHA)

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