HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da aksiyon filmleri aratmayan kovalamaca! Polisten 30 kilometre boyunca kaçtı

Adana'da aksiyon filmleri aratmayan kovalamaca! Polisten 30 kilometre boyunca kaçtı

16.08.2022 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 30 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Kovalamacanın ardından şüpheli araç, polis ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı. Kovalama sırasında otomobilden atılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polisler araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Bülent Angın Bulvarı'nda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, şüphelendiği Ankara plakalı bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü polisin ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATARAK KAÇTI

Kovalama esnasında otomobilin içerisinden yere ruhsatsız tabanca atıldı. Ardından otomobil sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayarak polislerden kaçmaya devam etti.

AW690842_05

Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamada, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracın peşini bırakmadı.

AW690842_06

KISKIVRAK YAKALANDILAR!

Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi mahallesine giren otomobil, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bağlı polis ekiplerince önü kesilerek duruldu.

AW690842_01

Araçta bulunan 3 şüpheli, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis, araçtan atılan ruhsatsız tabancaya da el koydu. (İHA)

AW690842_02

AW690842_07

AW690842_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korku dolu anlar! Çok sayıda kişiyi taşıyordu! Alev alev yandıİstanbul'da korku dolu anlar! Çok sayıda kişiyi taşıyordu! Alev alev yandı
Ankara'da iğrenç olay! Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...Ankara'da iğrenç olay! Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...
Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'
Anahtar Kelimeler:
polis Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Son dakika: Şişli karıştı! Kalabalık silahlı grubun kavgasına polis müdahalesi...

Son dakika: Şişli karıştı! Kalabalık silahlı grubun kavgasına polis müdahalesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"

Ankara'da iğrenç olay! Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...

Ankara'da iğrenç olay! Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar

İlginizi Çekebilir

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.