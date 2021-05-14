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  4. Adana'da “Ateş gökkuşağı” oluştu

Adana'da “Ateş gökkuşağı” oluştu

14.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde gökyüzünde nadir görülen "Ateş gökkuşağı" görüldü.

Adana'da “Ateş gökkuşağı” oluştu

Kozan’da dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesi cep telefonu ile kaydedildi. Nadir görülen doğa olayı olarak beliren ve özellikle Sibirya ve Rusya ülkelerinde sık görülen ateş gökkuşağı meteorolojide güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu öğrenildi. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayı olarak nitelendirilirken, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.

İHA

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