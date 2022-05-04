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  4. Yer: Adana! Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü

Yer: Adana! Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü

04.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte "cam silme" tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, sürücünün, "aracının camını silip zorla para isteme" meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında Özdemir'e çarptığı iddia edildi.

Yer: Adana! Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası Kavşağında Ümit Özdemir (45), henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

''ZORLA PARA İSTEME MESELESİ''

Özdemir, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücünün, "aracının camını silip zorla para isteme" meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında Özdemir'e çarptığı iddia edildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

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Adana
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