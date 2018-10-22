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Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Adana'da anneleri Selma Cice (27) tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) yan yana defnedildikleri mezarlarını yakınları ziyaret edip dualar okudu. Diğer taraftan, çocuklarını katlettikten sonra intihara kalkışan Selma Cice'nin bilincinin açıldığı, ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

Adana'da Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi'nde yaşayan ve çok fazla harcama yaptığı için eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı iddia edilen Selma Cice, dün evinde çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve durumu baba Cabbar Cice'ye bildirdi. Bir düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp evine geldi. Cabbar Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu da boğazları kesilmiş halde ölü buldu. Bilekleri kesilmiş halde ağır yaralı bulunan anne Selma Cice ise ambulansla götürüldüğü Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Anneleri tarafından katledilen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un cenazeleri dün akşam yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına yan yana defnedildi.

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DÜĞÜNDEN TAZİYE EVİNE GİTTİLER

Cabbar Cice'nin yakınları ve akrabaları, önce çocukların mezarlarını, ardından taziye evini ziyaret edip dualar okudu. Olay günü Gaziantep'te yapılan düğünün sahipleri ve düğüne katılanlar da taziye evine gelip baba Cabbar Cice'yi teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Cabbar Cice, olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi.

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AĞIR YARALI ANNENİN BİLİNCİ AÇILDI

Öte yandan, hastanede yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice'nin bilincinin açıldığı, yakında jandarma tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. (DHA)

ANNE


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ölseydi iyiydi. kötü bir insan değildi.
KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN AMA TÜRKİYE TOPLUMU BÜYÜK BİR CİNNETİN EŞİĞİNE GETİRİLDİ ŞU AN ... BAKINIZ TOPLUMDA PSİKOLOJİK VAKA EN ÜST ZİRVEYE SIÇRADI SON 15 YILDA. YAHU ÜLKEMİZDE 2008 AYŞE PAŞALI CİNAYETİNDEN SONRA 4 BİN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ EŞİ VEYA SEVGİLİSİ ELİYLE.SORUMLU DEVLET SADECE OLAYLARI SEYREDİYOR,ÜLKEDE MANEVİYAT SIFIRLANDI HER ŞEY PARAYA BAĞLANDI ŞU AN. BU ÜÇ ÇOCUĞUDA BU KADINADA HATTA KOCASINA ÇOK YAZIK OLDU ŞU AN.TOPLUM ÇILDIRMAK ÜZERE OLUŞAN BÜYÜK MANEVİ BOŞLUKTAN DOLAYI. DÜN BİR DEDE İLE TANIŞTIM 80 YAŞINDA İDİ. İKİ OĞLU KATİL OLMUŞ HARAMIM YOK, KİMSEDEN BEDDUA ALMADIM NE ZOR DURMDAYIM
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