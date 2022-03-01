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Adana'da DEAŞ operasyonu! Özel Harekat kapıyı zırhlı araç ile kırdı

01.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona TEM Şube ile birlikte Özel Harekat da katıldı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi. Operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu! Özel Harekat kapıyı zırhlı araç ile kırdı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetlere katılıp, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti.

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Harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.

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Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı.

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Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ
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