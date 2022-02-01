HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da eşiyle tartışınca evi yaktı, çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

Adana'da eşiyle tartışınca evi yaktı, çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

01.02.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Ahmet Kayadelen, eşi Pınar Kayadelen ile tartışınca evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, durumu haber alıp gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Yangında, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Şaşkına çeviren olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Cumartesi günü apartmana taşınan Ahmet ve Pınar Kayadelen çifti arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

11def51d3db5185da65eedc015196094

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile küçük kızına ambulansta müdahale ederken, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alıp bölgeye gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı.

743172e2f8396bf20f39cb542d9dd0be

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Tedavisinin ardından Pınar ile eşi Ahmet Kayadelen polis merkezine götürüldü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler rektörü kar topuna tuttuÖğrenciler rektörü kar topuna tuttu
3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...
Konya Meram'da deprem! Konya Meram'da deprem!
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
olan komsularin evine olmuş

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Ayak boyuyla penis boyu arasında bağlantı var mı?

Ayak boyuyla penis boyu arasında bağlantı var mı?

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.