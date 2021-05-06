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  4. Adana'da firarilere şafak operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Adana'da firarilere şafak operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

06.05.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve cezaevinden firar eden 98 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana'da firarilere şafak operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan, cezaevinden firar eden ve para cezalarını da yatırmayan 98 kişinin adresini belirledi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli ve firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana

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