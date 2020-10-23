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Adana'da gece vakti EYP paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 07:09 | Son Güncelleme

Adana’da yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıp, kaçan iki şüpheliden biri, yakın noktada devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı.

Adana'da gece vakti EYP paniği

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi 2734 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. ve Z.A. isimli şüpheliler, yola EYP attı. Bu sırada aynı sokakta devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelileri fark etti. EYP'nin büyük bir gürültü ile patlamasının ardından iki şüpheli, motosiklete binip, kaçmaya başladı. Polis ekibinin peşine düştüğü şüpheliler, bindikleri motosiklet ile 2706 Sokak girişinde kaza yapınca, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Z.A., polis ekibi tarafından yakalanırken, diğer şüpheli H.Ç. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.
Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak çalışmalara devam ediyor. Şüphelilerin EYP'yi polislere mi yoksa husumetli oldukları kişilere gözdağı vermek amacıyla attıkları ise gözaltına sorguda kesinlik kazanacak.

(DHA)

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