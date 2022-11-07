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  4. Adana’da gençlerin tehlikeli havai fişek oyunu görenleri hayrete düşürdü

Adana’da gençlerin tehlikeli havai fişek oyunu görenleri hayrete düşürdü

07.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gençlerin havai fişekleri birbirine atarak oyun oynaması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı.

Söz konusu kişiler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

Meydana gelen patlama sesleri nedeniyle park halindeki bir otomobilin alarmının çaldığı olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gençlerin birbiriyle şakalaştığı öğrenildi.

(İHA)

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