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  4. Adana'da hareketli anlar! Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı, sonunda böyle yakalandı

Adana'da hareketli anlar! Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı, sonunda böyle yakalandı

28.01.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketli anlar Adana'da yaşandı. Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmaya başladı. Kilometrelerce ters yönde giden sürücü tehlikeye adeta davet çıkardı. 20 kilometre süren kovalamaca sonunda aracın önü kesildi ve şoför ile araçtaki 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da hareketli anlar! Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı, sonunda böyle yakalandı

Adana'da alkollü bir sürücü, adeta şehri birbirine kattı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İsmi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü, ihtara uymadı ve hızla kaçmaya başladı.

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.

Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi. Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

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Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi’ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.

Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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Adana
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