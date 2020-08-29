Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Mahmut ve Ömer A., plakası öğrenilemeyen bir motosikletle husumetli oldukları Halit K.’nın oturduğu mahalleye gitti. Halit K.’yı evinden aşağı çağıran Mahmut ve Ömer A. konuşmaya başladı.

ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonrasında Mahmut ve Ömer A., tabanca ile Halit K.’ya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ayağından vurulan Halit K., çevredekilerin müdahalesiyle özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta boş kovanları toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavgada park halinde bulunan ticari aracın da camına mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

