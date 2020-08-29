HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti

Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 22:04 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi husumetlisi tarafından ayağından vuruldu. Şahıs yaralanırken zanlılar olay yerinden kaçtı.

Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Mahmut ve Ömer A., plakası öğrenilemeyen bir motosikletle husumetli oldukları Halit K.’nın oturduğu mahalleye gitti. Halit K.’yı evinden aşağı çağıran Mahmut ve Ömer A. konuşmaya başladı.

ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonrasında Mahmut ve Ömer A., tabanca ile Halit K.’ya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ayağından vurulan Halit K., çevredekilerin müdahalesiyle özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta boş kovanları toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavgada park halinde bulunan ticari aracın da camına mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdiBaşakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Zatürre aşısı koronadan korur mu?Zatürre aşısı koronadan korur mu?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Başakşehir'de hareketli dakikalar! Etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Kayseri'de 2 gündür aranan adamın cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.