Adana'da işitme engelli adama feci dayak! O anlar güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre olay, pazartesi günü akşam 18.40’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, işitme engelli 46 yaşındaki Cem İncesoy evinden tatlı almak için bulvar üzerindeki tatlıcıya gitti. Tatlıyı alıp evine döndüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi önce İncesoy’un arkasından vurarak yere düşürdü ardından da yumruk ve tekmelerle engelli adamı yolun ortasında feci şekilde dövdü.

Bu sırada bulvar üzerindeki bir iş yerinde çalışanlar Cem İncesoy’u kurtarıp durumu polise haber verdi. Saldırgan ise engelli adamı dövdükten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnu kırılan ve sol kolu çatlayan Cem İncesoy, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"SALDIRGANIN CEZANLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı ararken Cem İncesoy’un ağabeyi Emin İncesoy (50), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz olayı kamera görüntülerinden izledik ve kardeşim yolda yürürken yan taraftan birisi gelerek kardeşimi yere yatırıp dövüyor. Orada olayı gören çalışanlar ayırmak için müdahale ediyor. Bu dayakta kardeşimin burnu kırılıyor, kolunda çatlak meydana geliyor. Biz kardeşimizi hastaneye kaldırıp darp raporu aldık ardından da şikayetçi olduk. O saldırganın yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Şahsı daha önce hiç görmedik ve tanımıyoruz” diye konuştu.