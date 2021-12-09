Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar

Olay, 1 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren, fırında çalışan kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'i almak için motosikletle iş yerinin önüne gitti. Bu sırada yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişiden biri, kuzenlere tabancayla ateş açtı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kuzenler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Y.D. ve kuzeni İ.M.D. olduğunu belirledi. Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi saklandıkları gardıropta yakaladı.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Olayda tabancayı kullandığı belirlenen Y.D. emniyetteki ifadesinde; daha önce Abdulsamet Çiftsüren'in kendine silah çektiği için vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA



