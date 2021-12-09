HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar

Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar

09.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da motosikletle giden iki kişiyi tabanca kullanarak öldüren katil zanlısı, bir çiftlik evindeki yatak odasında bulunan gardırobun içinde yakalandı. Abdulsamet Çiftsüren (15) ile amcasının oğlu Yusuf Çiftsüren'i (19) öldürdüğü iddiasıyla mahkeme karşısına çıkan 15 yaşındaki Y.D., Abdulsamet'i intikam için öldürdüğünü açıkladı.

Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar

Olay, 1 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren, fırında çalışan kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'i almak için motosikletle iş yerinin önüne gitti. Bu sırada yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişiden biri, kuzenlere tabancayla ateş açtı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kuzenler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.

moz

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Y.D. ve kuzeni İ.M.D. olduğunu belirledi. Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi saklandıkları gardıropta yakaladı.

kuzenleri-olduren-supheliler-gardiropta-yakalandi_5490_dhaphoto4

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Olayda tabancayı kullandığı belirlenen Y.D. emniyetteki ifadesinde; daha önce Abdulsamet Çiftsüren'in kendine silah çektiği için vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Bir il alarm veriyor! Yoğun bakım yatakları dolduBir il alarm veriyor! Yoğun bakım yatakları doldu
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Öfkeli kocadan bıçaklı işkence: Yanımda neden yatmadın?

Öfkeli kocadan bıçaklı işkence: Yanımda neden yatmadın?

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sorusuna yanıt: İstanbul'da 34 dosya var

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sorusuna yanıt: İstanbul'da 34 dosya var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.