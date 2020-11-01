HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 21:50 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kadir Gerekli, Civantayak Mahallesi’nde oturan Z.A'yı istemek üzere evlerine gitti. Kızın evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gerekli ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gerekli, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Bakan Kurum'dan flaş 'riskli bina raporu' açıklamasıBakan Kurum'dan flaş 'riskli bina raporu' açıklaması
Borsa İstanbul'da gong şişecam için çaldıBorsa İstanbul'da gong şişecam için çaldı
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
İzmir'deki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı
Bakan Kurum'dan 'riskli' raporu verildiği iddia edilen binalarla ilgili açıklama
Bakan Kurum'dan flaş 'riskli bina raporu' açıklaması
Dışişleri'nden Yunanistan'ın Türkiye'nin NAVTEX ilanıyla ilgili açıklamalarına yanıt
Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır
Bakan Dönmez: İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı
Bakan Dönmez'den İzmir için kritik elektrik açıklaması
Yeğeni Seda'dan umutlu haberi bekleyen dayısı iki gündür enkaz başında
Enkaz başından ayrılmıyor: 53 saattir uyumadım, yeğenimi bekliyorum
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.