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Adana'da korku dolu gece! Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 04:47 | Son Güncelleme

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangında, iş yeri kül olurken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'da korku dolu gece! Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!

Yangın, Seyhan İlçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın malzeme toplama deposundan bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı kapladı. Durumu gören vatandaşlar ve fabrika çalışanları olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın çevresinden müdahalesine başladı. Ancak yangının büyük olması sebebiyle yaklaşık 10 tane itfaiye aracı ile su tankeri takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (İHA)

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