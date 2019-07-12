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Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 07:35 | Son Güncelleme

Adana'da, 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında, evin üst katındaki dairede yaşayan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30077 Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede başladı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin mutfak kısmındaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürüldü.
Yangının çıktığı evin üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi çağrılan ambulansta tedavi edildi.
Evde hasara neden olan yangının, mutfaktaki buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi.(DHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana itfaiye yangın

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