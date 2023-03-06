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  4. Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu

06.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan kan donduran bir haber geldi. 38 yaşındaki bir kişi, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, cansız bedenin otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1098 sokakta Hüseyin Taşkıran'ın (38) evine gelen arkadaşları, Taşkıran'ı kafasından tabancayla vurulmuş halde buldu.

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Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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POLİS, KATİLİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ise, Taşkıran'ı öldüren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Geldik kapıyı çaldık ve bu halde bulduk Geldik kapıyı çaldık ve bu halde bulduk

Şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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Adana

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