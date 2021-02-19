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Adana'da korkunç olay! Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

19.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Adana'da korkunç olay! Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Adana'da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı öne sürülen 20 yaşındaki Fatma isimli kadın, balkondan aşağı düştü. Hastaneye götürülen genç kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü. Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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(DHA)

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