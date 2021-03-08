Adana'da korkunç olay! Sevgilisine 'kapıyı sen açma' mesajı gönderip kurşun yağdırmış

3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesi, Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, evinde oturan Ömer Çelebi (33), zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız (30) ve çocuğunun gözleri önünde vurulan Çelebi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Gizem Yıldız'ı ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Suçunu itiraf eden Gizem Yıldız, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un (26) 2 yıl önce boşandıkları ancak birlikte yaşadıkları eşi Ömer Çelebi'yi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut da gözaltına alındı.

Ömer Çelebi’yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptıkları belirlendi. Şıhmüslüm Kavut'un sevgilisine "Saat 21.00 gibi geleceğim, kapıyı sen açma" mesajı attığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sırada zilin çalması üzerine her zaman kapıya yönelen Gizem Yıldız, kapıyı Ömer Çelebi’nin açmasını istedi. Çelebi kapıyı açtığı an saldırgan tarafından tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gizem Yıldız azmettirici olmaktan, sevgilisi ise "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ömer Çelebi’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

(DHA)

